Rimini, i quattro giovani ricercati stuprano anche una trans

Un’escalation di violenza quella avvenuta a Rimini in questi giorni.

Rimini – Proseguono le ricerche incessanti dei quattro uomini che sabato scorso in preda ad alcol e droghe hanno violentato a Miramare una giovane donna polacca sotto gli occhi del marito e poi un transessuale peruviano. Al branco inferocito non è bastato e poco dopo hanno scagliato tutta la loro violenza contro una transessuale, abbandonandola ferita in strada.

La task force della questura

La Questura ha attivato una task force per risolvere i due casi di aggressione e violenza, avvenuti a poche ore di distanza. In città sono arrivati anche gli agenti del Servizio centrale operativo di Roma, specializzati in crimini di genere. Si sa per certo che i quattro parlavano un inglese stentato e che potrebbe trattarsi di quattro uomini di nazionalità maghrebina. A detta degli inquirenti, non è escluso che i giovani siano abituali frequentatori della riviera romagnola e non per forza persone occasionalmente di passaggio.

Le parole dell’assessore alla Sicurezza del Comune di Rimini

Intanto Jamil Sadegholvaad, assessore, con delega alla Sicurezza e alla Legalità, del Comune di Rimini, si è recato in ospedale per incontrare la giovane coppia polacca e la transessuale, ribadendo da parte dell’amministrazione presenza, supporto e qualunque tipo di aiuto di cui possano aver bisogno.