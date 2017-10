Renzi: “Treno PD arriverà con 25 minuti di anticipo”

Renzi come Berlusconi

Matteo Renzi ha preso spunto da un episodio del 2009, che vide protagonista Silvio Berlusconi. Allora Berlusconi, a bordo del primo Freccia Rossa, sulla tratta Roma-Milano, interpretò il ruolo del presidente ferroviere.

A parlare, questa volta, è Renzi, dopo la conferenza di Napoli. E’ infatti Renzi a comunicare l’andamento del viaggio del treno PD: “Gentili clienti, vi ringrazio per aver scelto il treno del Pd. Arriverà con 25 minuti di anticipo e questo conferma che il Pd è sempre avanti.

Vi ringrazio per aver scelto il treno del Pd. Vi sarò ancora più grato se lo farete nel marzo del 2018”. Era il marzo del 2009, invece, quando Berlusconi, all’epoca premier, inaugurò la linea di alta velocità Freccia Rossa, tre ore di viaggio tra Roma e Milano. E disse divertito: “Qui abbiamo il computer, più difficile è guidare il Paese. Sono stato presidente operaio, presidente-imprenditore, non avrei mai immaginato di diventare presidente-ferroviere”.