I reali di Spagna, Felipe e Donna Letizia negli ospedali in visita ai feriti

Un minuto di silenzio osservato in Plaza Catalunya

Re Felipe VI accompagnato dalla consorte Letizia, ieri si è recato in Plaza Catalunya a Barcellona affermando che davanti al terrorismo “non abbiamo paura e mai l’avremo, questo attentato codardo non ci vincerà, non distruggerà i nostri valori, nè la nostra democrazia o il nostro appoggio ai diritti umani”.

I due sovrani, accompagnati dal ministro della Salute, Dolors Montserrat, hanno portato la loro solidarietà prima all’Hospital del Mar e al Santa Creu i Sant Pau.

I terroristi volevano far saltare in aria la Sagrada Familia, la chiesa di Antoni Gaudì

L’obiettivo della cellula jihadista che ha colpito giovedì sulle Ramblas era il simbolo di Barcellona , a questo sarebbero serviti i tre tre furgoni carichi di esplosivo Tatp e di bombole di gas.

Lo sostiene El Confidencial citando fonti ben precise delle indagini, ed il piano sarebbe cambiato in seguito dell’esplosione avvenuta ad Alcanar mentre i terroristi confezionavano gli ordigni.