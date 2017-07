Rai -Addio a L’Arena. Perché cancellare un programma di successo?

Roma -Con una media di 4 milioni di spettatori e oltre il 20% di share, L’Arena di Massimo Giletti non sarà più presente nei palinsesti Rai. Uno dei programmi più seguiti della domenica pomeriggio è stato cancellato e non è chiara la logica della scelta presa.

Perché eliminare un programma con un grande seguito?

Nella perenne lotta a colpi di share tra Rai e Mediaset, è contro l’interesse dell’azienda non continuare a dare spazio a uno degli elementi di maggior spicco come Massimo Giletti. Forse il punto da centrare è proprio questo, virare l’attenzione concentrandosi non tanto sul programma ma sul suo conduttore.

Massimo Giletti ha affrontato argomenti scomodi, ha raccontato sul piccolo schermo la delusione e la rabbia dell’opinione pubblica soprattutto nei confronti della casta, ha parlato delle difficoltà economiche e sociali che i cittadini affrontano nella loro quotidianità. E a confermare l’interesse suscitato negli italiani sono proprio gli ascolti ottenuti.

Se i motivi della cancellazione de L’Arena fossero proprio gli stessi del suo successo, sarebbe l’ennesimo attacco ad un principio fondamentale che si dovrebbe fortemente tutelare, la democrazia. La libertà di pensiero e la possibilità di poterlo manifestare sono elementi essenziali di uno Stato civile.

L’altro lato della Rai

Se da una parte Viale Mazzini rinuncia a Massimo Giletti, di contro è disposto a donare 11,2 milioni di euro a Fabio Fazio così da evitare la sua fuga altrove. La polemica sugli stipendi spropositati si è largamente diffusa, ma il diretto generale della Rai, Mario Orfeo, ha chiarito tutto in una nota.

ORFEO: FAZIO DETERMINANTE PER CONSOLIDARE LEADERSHIP

“La presenza e la valorizzazione di Fabio Fazio nel palinsesto autunnale 2017 sono un passaggio determinante nella strategia di consolidamento della leadership della Rai e di rilancio della propria attrattività innovativa”.

Reazione

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ha manifestato su Twitter tutto il suo sostegno nei confronti di Massimo Giletti «Chiude “L’Arena” e la Rai perde 8 milioni di euro di introiti. Una scelta contraria agli interessi della Rai. Chi ha paura di Giletti? #iostocongiletti».