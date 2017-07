Raggi, “nessuno resti indietro”. Centrale il diritto all’istruzione per i ragazzi con disabilità

ROMA – Virginia Raggi durante una conferenza stampa indetta in Campidoglio annuncia: “Mettiamo gli studenti con disabilità al centro del sistema scolastico per garantire loro, al meglio, il diritto all’istruzione”.

Presentata dal Movimento Cinque Stelle la proposta di un regolamento che disciplini il ruolo degli operatori AEC nell’ambito dell’assistenza volta a favorire l’autonomia degli alunni con disabilità. La sindaca non nasconde l’orgoglio per la suddetta proposta e lo sottolinea. La Raggi denuncia la disomogeneità che caratterizza questo ambito, dove si delineano municipi di serie A e B, una cose che definisce inaccettabile. Ciò che la Raggi persegue è che tutti abbiano lo stesso monte ore e un pari livello qualitativo. Spiega che: “il testo prevede la creazione di un sistema di monitoraggio qualitativo del servizio in modo da rendere costantemente pubblici i risultati”. Altro elemento su cui si è fermata l’attenzione della Raggi è la partecipazione attiva di famiglie, operatori, presidi e organizzazioni, coinvolti nella stesura del Regolamento. “Il loro ruolo – riferendosi agli operatori – deve sempre essere complementare e mai sostitutivo rispetto all’attività didattica degli insegnanti”.