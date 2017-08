Puglia, sprechi alimentari e agricoltura in crisi

Scempio di tonnellate di ortaggi e verdura piantati, non raccolti e lasciati marcire nei campi

Un vero e proprio schiaffo alla povertà. Tonnellate di angurie, meloni e pomodori, lasciate a marcire nei campi perché i costi di produzione superano i possibili profitti delle aziende agricole. Una questione che si ripete periodicamente. L’immagine che si presenta nelle campagne è davvero preoccupante. Come ha riferito il presidente di Coldiretti Puglia, Gianni Cantele, in provincia di Lecce c’è stata un’anticipazione della maturazione e le angurie sono state raccolte e vendute con 2 settimane di anticipo. I primi giorni a prezzi stabili, subito dopo le quotazioni sono crollate. A Brindisi e Taranto il mercato sta crollando. Le angurie vengono pagate in campagna 5-6 centesimi al chilo e i meloni gialli non superano i 10 centesimi. Sorte analoga sta toccando al pomodoro piccolo a grappolo che non supera i 18 centesimi al chilogrammo, mentre il pomodoro da mensa ha toccato solo i 22 centesimi al chilo.

Un’altra sconfitta delle politiche italiane sull’agroalimentare

Quello che si sta verificando in Puglia, ma anche in altre regioni di Italia, è uno scempio. Si tratta dell’ennesimo fallimento delle politiche agroalimentari italiane che non riescono a sfondare con l’export verso altri paesi che potrebbero costituire mercati appetibili e di sfogo per la nostra produzione. Uno Stato che dimostra di non riuscire a salvaguardare la nostra filiera di produzioni tipiche che vengono soppiantate da altre e spesso spacciate per nostrane. Tutto questo non deve ricadere sulle nostre imprese agricole la cui unica responsabilità è quella di produrre per commerciare la propria produzione. E’ opportuno che lo Stato intervenga a sostegno degli agricoltori con più approfonditi controlli sulla filiera e sui mercati contro le pratiche commerciali sleali che fanno crollare il prezzo per il produttore e per l’incentivazione dell’export e dell’utilizzo dell’ortofrutta in esubero per conserve e succhi.