Prete anglicano prega perchè il principino George diventi gay

Il prete spera così di accellerare il progresso delle istanze lgbt

Un prete anglicano, Kelvim Holdsworth, piuttosto insolito, fa parlare nuovamente di se. Nel gennaio scorso invitò un musulmano a pregare versetti del Corano nella Cattedrale durante una liturgia. Ebbene, i versetti in questioni includevano un passaggio nel quale Gesù viene descritto come un semplice profeta e non come figlio di Dio. Ora chiede ai propri fedeli di pregare affinché il princ ipino George diventi gay, per accellerare il progresso delle istanze lgbt nella Chiesa d’Inghilterra e nella società. Esso in fatti è un già noto sostenitore della causa omosessuale, fecendosi fotografare con spille e ombrello con i colori dell’arcobaleno, tutto ciò nella prestigiosa Cattedrale di Santa Maria di Glasgow, in Scozia. L’uscita del bizzarro reverendo è stata criticato anche da Gavin Ashenden, ex cappellano della Regina e missionario vescovo anglicano. Ha definito il suggerimento una “preghiera cattiva e destabilizzante”, che rappresenta “l’equivalente teologico della maledizione della fata malvagia in una delle fiabe”. Ashenden ha quindi aggiunto: “Pregare che il principe cresca omosessuale, in particolare quando l’aspettativa è che produca un erede biologico con una donna che ama, è pregare in un modo che può disabilitare e minare il suo ruolo costituzionale e personale”.