Il sindacato USB ha convocato un presidio di protesta

GENOVA – Nella giornata di ieri è stato presentato il progetto per la ristrutturazione dell’ospedale Galliera. La presentazione è avvenuta presso la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa di Genova. Nel corso dell’evento “Il nuovo Galliera per la città”, è stato illustrato il progetto fornendo informazioni su un’opera di interesse strategico per il Servizio Sanitario Locale. Hanno partecipato all’iniziativa il vice presidente dell’ente ospedaliero Giuseppe Zampini, il direttore generale Adriano Lagostena e il direttore sanitario Giuliano Lo Pinto. Il Nuovo Galliera sarà un punto di riferimento regionale per la gestione dell’invecchiamento e della fragilità. Continuerà a garantire tutte le prestazioni di urgenza, di elezione, di chirurgia e di chirurgia specialistica. Oncologia, radioterapia, diagnostica per immagini e di laboratorio all’avanguardia.

In concomitanza con la presentazione del progetto, il sindacato Usb ha indetto un presidio di protesta di fronte al Palazzo della Borsa.

Il sindacato attraverso una nota ha dichiarato:

”L’ospedale Galliera può contare, attualmente, di 431 posti letto, già insufficienti a soddisfare i bisogni della cittadinanza. Ciò è dimostrato non solo dalle lunghissime liste d’attesa per ricoveri ordinari, ma anche dagli ultimi eventi che hanno visto il Galliera sulle pagine dei quotidiani almeno una volta alla settimana. Manca personale, mancano medici, mancano persino le barelle! Lo stillicidio di denaro pubblico degli anni scorsi ha lasciato il segno.“