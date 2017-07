Pedofilia, Repubblica accusa Ladaria: doveva denunciare Don Trotta

ROMA – Finisce tra le polemiche a qualche giorno dalla sua nomina il gesuita spagnolo monsignor Luis Francisco Ladaria Ferrer, figura di spicco nella congregazione per la dottrina della fede.

Viene accusato da Repubblica per un fatto risalente al 2009: la mancata denuncia, quando ricopriva la carica di segretario e non prefetto del medesimo dicastero, un caso di pedofilia. Il prete coinvolto venne sanzionato e ridotto allo stato laicale da Ladaria stesso. Nessuna misura preventiva per evitare ulteriori episodi venne adottata, in base alla ricostruzione di Repubblica, dal vescovo locale e dal superiore degli orionini, quando in realtà avrebbero dovuto.

Don Trotta, al momento Gianni, è stato condannato ad ottobre del 2015 a otto anni di reclusione per l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di un minore di 11 anni, oltre alla produzione di materiale pedopornografico, Stesse accuse per i reati commessi nei confronti di minori di 11 e 12 anni. Si sospettano circa una trentina di casi. Il padre di uno di questi bambini incolpa la Chiesa per non essere intervenuta nel modo e nel momento opportuno, denunciando “quel mostro”. Le violenze hanno trovato fine grazie a una sostituta procuratrice di Bari, Simona Filoni, che diede il giusto spazio alla denuncia di un genitore: “C’è un signore che ha chiesto a mia figlia di 11 anni, su Internet, le sue foto nuda”. Le ricerche rivelarono il nome di Don Trotta, già indagato da altre due Procure. A seguito della perquisizione, verificatasi il 15 novembre 2014, vennero rinvenuti filmati, dvd, foto, chat soltanto con bambini, nascosti nel soppalco della madre del sacerdote. “La cosa più orribile che mi era mai capitata di vedere” spiegò un investigatore.

Nonostante la Chiesa si sia affrettata ad esibire il documento della Congregazione per la dottrina della fede che riduceva l’uomo allo stato laicale, fu chiaro a tutti che la Chiesa sapeva da tempo. Nel 2009 la prima denuncia all’ex Sant’Uffizio per “essere colpevole di delitti con minori contro il sesto precetto del decalogo” (“non commettere adulterio”). La Congregazione guidata da Joseph Levada impose al vescovo che “la nuova condizione di sacerdote dimesso non dia scandalo ai fedeli”, aggiungendo che “tuttavia se sussiste il pericolo di abuso per i minori l’Ordinario può divulgare il fatto”.

Il pericolo era evidente eppure il silenzio fu la scelta abbracciata dalla Chiesa, Trotta non venne neppure denunciato in Procura. Trotta, nonostante avesse perso l’abito, continuò a fingersi sacerdote, tanto da indossare il collarino in alcune circostanze. Decise di allenare la squadra giovanile e di nuovo, le avance ai bambini ricominciano. Allontanato per “motivi etici” dalla dirigenza della squadra la polizia non viene nuovamente avvertita. Arriverà qualche giorno più tardi su delega della Pm Filoni.

Il vero biasimo che si può esprimere è verso coloro che sapevano e non hanno impedito che vittime innocenti venissero adescata da questo diavolo. I tecnici spiegano che: “Da un punto di vista del diritto canonico il provvedimento della Congregazione è inattaccabile: è stato inflitto il massimo della pena e la legge italiano non impone la denuncia”. La stessa direttiva del Vaticano però non precludeva la possibilità di rendere noto il fatto al monsignor Domenico Cornacchia, all’epoca in cui Trotta decise di allenare la squadra giovanile. “Ma io non sapevo nulla di Trotta – replica Cornacchia – Non era un presbitero diocesano, avrebbero dovuto controllare il suo superiore generale e provinciale “. Monsignor Giuseppe Giuliano, nuovo vescovo di Lucera, arrivato a febbraio: “Tremo a pensare a quei bambini. È troppo tutto questo male”.