Papa alla FAO il 16 Ottobre. Fame e povertà: inerzia di molti ed egoismo di pochi

ROMA – Papa Francesco invia un messaggio alla FAO in occasione della Sessione inaugurale della 40esima Conferenza Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura e coglie l’occasione per sottolineare che la fame e la malnutrizione non sono caratteristiche strutturali di alcune aree geografiche, “piuttosto la risultante di una più complessa condizione di sottosviluppo, causata dall’inerzia di molti e dall’egoismo di pochi”. Poi, continua: “non basta l’intenzione di assicurare a tutti il pane quotidiano, ma è necessario riconoscere che tutti ne hanno diritto e ne debbono quindi usufruire”.

Anche il Papa, il prossimo 16 ottobre, si recherà alla FAO, in occasione della giornata mondiale dell’alimentazione.

Papa Francesco prosegue ribadendo la necessità di promuovere la formazione di “una cultura della solidarietà”, denunciando la mancanza di impegno nell’ambito delle attività internazionali che rimangono legate alle statistiche, “all’efficienza priva di condivisione”.

Nello stesso messaggio coglie l’occasione per affrontare anche il problema migranti, spiegando che sono le categorie più vulnerabili ad essere colpite, “non solo escluse dai processi produttivi, ma spesso costrette a lasciare le loro terre alla ricerca di rifugio e speranza di vita”.

La soluzione proposta in una crisi che accomuna i diversi Paesi potrebbe essere quella di dare un maggiore “impulso al settore agricolo”, migliorando la produzione e promuovendo “un’efficace distribuzione degli alimenti”. Le via della rassegnazione o della preoccupazione non sono per il Pontefice vie percorribili; servono soluzioni concrete e rapide.

Annuncia che la Chiesa sarà parte attiva degli sforzi atti a migliorare lo scenario sociale, contribuendo “al programma della Fao per fornire sementi alle famiglie rurali che vivono in aree dove si sono sommati gli effetti dei conflitti e della siccità”. Contributo che, spiega il Pontefice, si completa con il lavoro che la Chiesa compie stando al fianco dei poveri della terra e di accompagnare il fattivo impegno di tutti in loro favore”.

Conclude citando l’Agenda per lo sviluppo 2030, dove si riporta “il concetto di sicurezza alimentare come obiettivo non più rinviabile” – prosegue – “una sfida molto grande per la Fao e per tutte le Istituzioni della Comunità internazionale. Una sfida in cui anche la Chiesa si sente impegnata in prima fila”.