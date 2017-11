OVH la web hosting francese, accumula disservizi e malfunzionamenti, rendendosi irreperibile

OVH, l’azienda di web hosting francese che fornisce server dedicati, domini e servizi di telefonia, mette in ginocchio migliaia di aziende affidate ai loro servizi.

Una società per azioni semplificata di diritto francese con sede a Roubaix , fondata nel 998 da Octave Klaba, che offre servizi in 17 paesi, classificandosi come il terzo più grande hosting di server su Internet e il più grande d’Europa.

Un colosso, una garanzia: non proprio, sopratutto quando si bloccano migliaia di siti web a causa di problemi tecnici di cui l’azienda non si assume alcuna responsabilità.

Il disservizio di OVH viene risolto, isolando la sola linea telefonica del call center, omettendo qualsiasi forma di dialogo con il consumatore.

L’unica numero telefonico italiano 02/55600423, di supporto per i clienti, viene semplicemente isolato dall’azienda senza fornire alcun tipo di spiegazione.

Natura di un comportamento poco etico, che lascia spazio a dubbi sulla serietà con la quale i servizi vengono gestiti.

Necessita una riforma della disciplina sanzionatoria per le aziende che, come OVH, non garantiscono alcuna assistenza, e che rendono difficile ogni forma di rivalsa dei propri diritti essendo società di diritto estero.

Certamente con note aziende di concorrenza italiana, non sarebbe mai accaduto.