Omicidio Yara: confermato ergastolo a Bossetti

La Corte d’Appello ha confermato l’ergastolo per Massimo Bossetti, accusato di aver ucciso la tredicenne Yara Gambirasio.

Durante la lettura della sentenza, Bossetti e sua moglie sono scoppiati in lacrime, mentre gli avvocati hanno già annunciato che presenteranno il ricorso in Cassazione: “ Solo la Cassazione ci potrà dire se veramente abbiamo assistito ad un processo ingiusto, illegittimo. Lì si discuterà della correttezza sull’applicazione del diritto. Non si giudicherà sul merito”.

L’accusa riconosce il lavoro della difesa

Il legale di parte civile si è detto soddisfatto perché è stata fatta giustizia e l’avv. Bocciolini ha riconosciuto il grande lavoro svolto dalla difesa di Bossetti: : “Se ci sono volute 15 ore di camera di consiglio vuol dire che la difesa è stata molto brava, ha fatto un ottimo lavoro ed ha insinuato il dubbio, specialmente sui giudici popolari. I giudici popolari sono quelli che vedono la tv, sentono la radio e leggono i giornali ed in Italia il possono decidere sia sulle questioni di merito che di diritto. Dobbiamo riflettere e tenere conto che i media possono comunque influenza un giudice non togato”.