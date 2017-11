OBESITA’ : TOCCA ANCHE I BAMBINI

Il nutrizionista ed esperto Vincenzo Barretta ci spiegherà a che rischi vanno incontro i bambini obesi

L’obesità è un fenomeno di vari tipi : vi è quella patologica in cui uno dei due genitori o entrambi ne sono affetti e la trasmettono al figlio; poi vi è quella causata dai disturbi alimentari.

Parlare di obesità in un bambino significa che non gli è stato impartito un regime alimentare corretto. In un certo senso il bimbo imita ciò che l’adulto mangia e gli propone di conseguenza la colpa non è sicuramente del bambino stesso.

Un bimbo, un ragazzo o uomo che sia deve nutrirsi in rapporto alla vita che conduce.

Passare molto tempo davanti alla televisione o generalmente svolgendo attività sedentarie come giocare al computer o guardare un film, induce il soggetto a sgranocchiare in maniera quasi nervosa del cibo spazzatura.

La pubblicità trasmessa alla televisione è un cattivo esempio soprattutto per i più piccoli che vengono catturati dalle colorate immagini di merendine soffici o bevande gassate colorate che danneggiano gravemente la crescita del bambino e di certo non insegnano una buona educazione alimentare.

Il consiglio del nutrizionista è quello di seguire una dieta alimentaria varia che comprenda tutti i cibi cercando di ridurre al minimo quelli spazzatura quali : merendine, snack, patatine, bibite gassate, caramella extra zuccherate, fast food ecc.

Questi alimenti nel breve termine non comporteranno un grave disturbo nella persona che li assume ma nel lungo termine potrebbero causare diabete cardiopatia e cosi via.

Dunque il compito principale sta nelle mani di un genitore che deve vigilare sul bimbo e educarlo ad un regime alimentare corretto.