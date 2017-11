NOTTE DA DIMENTICARE PER UNA COPPIA PIEMONTESE DOPO LA FICTION SU ROSY ABATE

Il numero del cellulare apparso nel corso della puntata appartiene ad un uomo di Domodossola.

Domenica sera in prima serata, è andata in onda la prima puntata della fiction “Rosy Abate la Serie”, la storia di Rosy, una donna di mafia, che tenta di rifarsi una vita andando via dalla Sicilia. I creatori della Fiction hanno cercato di renderla il più possibile vicino alla realtà, ma è il caso di dirlo forte: “questa volta hanno davvero esagerato”. Una coppia piemontese nel cuore della notte ha ricevuto telefonate anonime e minacce di morte. Cosa c’entra tutto questo con Rosy Abate? E’ il caso di dire che questa volta la fiction è talmente vera da essere entrata pesantemente nella realtà. Peccato che la realtà é quella di una coppia di Domodossola che si è ritrovata improvvisamente catapultata in un incubo, tra telefonate anonime e minacce di morte nel cuore della notte. “Ci hanno dato dei mafiosi” racconta l’intestatario del numero di cellulare reso pubblico nel corso della puntata.

Quando la realtà supera la fantasia

La scena incriminata dell’episodio con Giulia Michelini, Mario Sgueglia e Paolo Pierobon, é quella in cui alla «Regina di Palermo» viene consegnato, da un mafioso, un biglietto con sopra scritto un numero di telefono tutt’altro che inventato. “Quel numero esiste ed è di mio marito, spiega la signora di Domodossola. Da ieri sera sconosciuti ci stanno tempestando di telefonate, fino alle 4 della mattina, per chiederci se siamo parenti di Rosy Abate. Qualcuno ci dà dei mafiosi e c’è chi ci ha perfino minacciato”. È stata lei a rispondere fino a notte fonda alle chiamate sul cellulare del marito. “All’inizio pensavo che si trattasse di uno scherzo di amici, poi il cellulare non smetteva di suonare e ho capito che era uno spiacevole episodio, che ha preso una brutta piega”.

La signora, incinta di 8 mesi, si è agitata: “Non ho chiuso occhio”. Ora sta pensando di denunciare tutto ai carabinieri. “Aspetto che mio marito torni dalla Svizzera e andiamo dalle forze dell’ordine. Non è possibile che una produzione tv non controlli se i numeri sono veri. La nostra privacy è stata violata. Mio marito è siciliano di origine, ma noi con la mafia non c’entriamo niente, siamo mica matti”. Tra coloro che hanno contattato la coppia c’era addirittura chi chiedeva raccomandazioni per un provino o un lavoro nel mondo della tv. “Mio marito è carpentiere e io sono disoccupata. Se trovassi io un lavoro me lo terrei stretto”. Si attendono ora le scuse e le giustificazioni della produzione della fiction.