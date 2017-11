Non solo recensioni, TripAdvisor indicherà gli hotel teatro di molestie

Una banda rossa avviserà gli utenti se nelle strutture che intendono prenotare sono avvenuti casi di violenze sessuali, discriminazione e di altro genere. La decisione è arrivata dopo aver rimosso un post-denuncia di una turista

Non più soltanto recensioni positive o negative: TripAdvisor dirà agli utenti anche se nell’hotel che stanno per prenotare si sono verificati episodi di molestie sessuali o stupri. Una banda rossa sopra il nome dell’albergo fornirà l’informazione, che sarà riportata in seguito alle segnalazioni da parte dei visitatori. La decisione vuole dare un’idea chiara della sicurezza del posto in cui il viaggiatore pensa di poter alloggiare. «Questi bollini rimarranno sul sito per tre mesi», ha spiegato un portavoce di Tripadvisor, Kevin Carter. Se il problema persiste, «potranno durare più a lungo. Ovviamente non sono pensati per essere punitivi nei confronti delle strutture, ma informativi.