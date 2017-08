Neuchâtel, svizzero morso da un pipistrello con la rabbia

Il consiglio degli esperti: non toccare mai un animale malato

Un cittadino svizzero è stato morso da un pipistrello con la rabbia nel canton Neuchâtel. Un caso che ci offre spunti utili in materia di prevenzione quando si entra a contatto con animali selvatici. L’uomo si è recato al pronto soccorso che, a causa dell’evento, ha attivato la profilassi per evitare l’insorgere della malattia. L’animale molto indebolito era stato raccolto dal marciapiede, ma al momento di rimetterlo in libertà il pipistrello ha morso l’uomo ad un dito provocandogli una ferita profonda.

Le analisi hanno confermato che il virus era presente nell’animale. Gli esperti hanno approfittato di questo episodio per ricordare a tutti di non toccare mai un animale malato o ferito. Non è raro che cittadini imbattutisi in specie selvatiche si siano improvvisati soccorritori. E’ sempre opportuno, in tali circostanze, contattare le autorità competenti e i servizi veterinari delle ASL.