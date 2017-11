Il muro di Trump dal Messico a Obamacare

La denuncia ambientale dell’ONU

Un anno fa Donald Trump veniva eletto presidente degli Stati Uniti. L’8 novembre del 2016 il controverso candidato repubblicano alla Casa Bianca batteva la democratica Hillary Clinton e si aggiudicava il posto di successore di Barack Obama, che avrebbe poi assunto il 20 gennaio del 2017, nell’inauguration day.

Oggi la questione bollente sul muro tra Messico e Stati Uniti.

John Knox, relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani e l’ambiente afferma “Spero che questo muro non sia costruito”.

Il muro che il presidente americano Donald Trump intende costruire sul confine con il Messico sarebbe un disastro ambientale, ha detto nel corso di una visita non ufficiale in Messico. Partecipando al forum “Biodiversità e diritti umani: sfide e sfide per gli Stati”, Knox ha osservato che il muro potrebbe influire in modo serio sull’habitat e sui delicati equilibri delle specie animali che vivono in quelle zone transfrontaliere. “Uno dei modi in cui il muro sarà un disastro è l’impatto sull’ambiente: la biodiversità, gli ecosistemi, temi che non si piegano ai confini politici”, ha spiegato Knox nel corso del forum.

“Il degrado dell’ambiente impedisce il godimento dei diritti umani”, afferma il relatore speciale delle Nazioni Unite. “Il muro sul confine tra Messico e Stati Uniti, una delle proposte di punta di Trump durante la campagna elettorale, potrebbe anche pregiudicare i diritti umani di milioni di persone”, ha aggiunto Knox, che ha espresso la speranza che il progetto controverso del capo della Casa Bianca non sia condotto. “Spero che questo muro non sia costruito e c’è ancora la probabilità che questo accada e che è quello che posso dire sul muro”, ha concluso l’esponente dell’Onu.