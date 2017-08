Multato per aver parcheggiato nel posto disabili, lascia cartello di insulti

Milano – Multato per aver parcheggiato in un posto riservato ai disabili, ha lasciato un messaggio nel parcheggio sotterraneo di un centro commerciale nel Milanese.

Lo sconcertante messaggio è stato diffuso su Facebook

«A te handiccappato che ieri hai chiamato i vigili per non fare due metri in più vorrei dirti questo: a me 60 euro non cambiano nulla ma tu rimani sempre un povero handiccappato … sono contento che ti sia capitata questa disgrazia!».

Il cartello ha avuto molte condivisioni ed è stato rimosso dal parcheggio del centro commerciale. Sono al vaglio le registrazioni delle telecamere per individuare l’autore.

Quello di parcheggiare nei posti riservati ai disabili è un malcostume piuttosto diffuso a Milano.

Secondo i dati diffusi dal Comune, nei primi sei mesi dell’anno sono state in tutto 71.819 le multe effettuate a cause delle soste sul marciapiede o in seconda fila, davanti a dei passi carrai o nei posti dei disabili.

L’inciviltà e la mancanza di rispetto è stata condotta all’estremo con il gesto del soggetto multato per sosta vietata, che si è sentito in diritto di lasciare un messaggio così velenoso all’indirizzo del disabile cui aveva rubato il posto.