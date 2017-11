MORTE TOTO’ RIINA, LA CEI: ”IMPENSABILE FUNERALE PUBBLICO”

La condanna della Chiesa italiana che su questo fenomeno ha una posizione inequivocabile

Alle 4 del 17 novembre 2017, Totò Riina è morto. Il boss mafioso più potente all’interno della mafia, era malato da diverso tempo. Era ricoverato nel reparto detenuti dell’ospedale di Parma. Giovedì avrebbe compiuto 87 anni. Fu arrestato il 15 Gennaio del 1993 dopo 24 anni di latitanza. Gli uomini del “Capitano Ultimo” lo prendono a Palermo in via Bernini, vicino alla villetta che è stata a lungo il suo nascondiglio. L’ipotesi, non confermata, è che lo abbia tradito un altro dei boss di Cosa Nostra, Bernardo Provenzano. Per lui da allora sempre il carcere duro, il 41 bis. È stato prima all’Asinara, poi nel carcere milanese di Opera, quindi a Parma nel reparto dell’ospedale dedicato ai detenuti quando le sue condizioni di salute sono peggiorate.

Solo all’ultimo, quando ormai era in coma farmacologico dopo due operazioni nel reparto detenuti dell’ospedale di Parma, il ministro della Giustizia Orlando, con il parere positivo della Procura nazionale antimafia e dell’Amministrazione penitenziaria, ha firmato il permesso perché i figli potessero essergli vicini nelle ultime ore. Dagli inquirenti Riina era considerato ancora il capo indiscusso di Cosa Nostra, “Il capo dei capi”. “La Belva” è uno dei suoi soprannomi.

Molti sono contrari al funerale pubblico del boss. Il portavoce della Cei dichiara: “Ricordo la scomunica del Papa ai mafiosi, la condanna della Chiesa italiana che su questo fenomeno ha una posizione inequivocabile. La Chiesa non si sostituisce al giudizio di Dio ma non possiamo confondere le coscienze”. Riina era in carcere perché stava scontando 26 ergastoli per decine di omicidi e stragi. Ricordiamo la strage di Viale Lazio, gli attentati del 92 in cui persero la vita Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e poi quelli del 93 nel Continente. Non si è mai pentito per aver commesso tutti questi crimini. 3 anni fa parlando con un detenuto si vantava dell’omicidio di Falcone. Non ha mai finito di minacciare i magistrati. La procura di Parma ha richiesto l’autopsia perché si tratta “di un decesso avvenuto in ambiente carcerario e che quindi richiede completezza di accertamenti, a garanzia di tutti”.