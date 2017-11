Medico rinviato a giudizio

Novità sul caso della morte della piccola Sharon Manasseri. Un medico, la 53enne Maria Eugenia Dongarrà, è stata rinviata a giudizio dal Gup di Patti Eugenio Aliquò, con l’accusa di omicidio colposo nell’ambito dell’inchiesta per la morte di Sharon Manasseri. La bimba, di due anni e sei mesi, morì nel 2014 nell’ospedale di Sant’Agata di Militello (Messina). La bambina era stata trasferita in ospedale a seguito di disturbi allo stomaco e vomito, accompagnata dai genitori Giuseppina Gullia e Giovanni Manasseri. Immediatamente ricoverata in Pediatria, morì poche ore dopo a causa di un’occlusione intestinale. Non fu sufficiente la flebo predisposta dalla Dongarrà. La procura sostiene che se ci fossero stati esami più approfonditi ed interventi più tempestivi e mirati, la bimba avrebbe potuto salvarsi. I genitori presentarono immediatamente denuncia alla Polizia.