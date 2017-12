Si é schiantata ieri contro un mezzo pesante in corso Armellini

GENOVA – Spaventoso incidente ieri nel quartiere genovese di Castelletto, in circonvalazione. Intorno alle 8 una donna, Sonia Natali di 51 anni, è morta in uno terribile incidente stradale che l’ha vista schiantarsi con il suo scooter contro un mezzo pesante. L’incidente é avvenuto all’altezza dell’ospedale Evangelico. Secondo le prime ricostruzioni i due mezzi viaggiavano entrambi in direzione di Piazza Manin. La donna che viaggiava a bordo dello scooter e che indossava un casco integrale, ha iniziato la manovra di sorpasso a sinistra del pezzo pesante, al centro della carreggiata, in direzione levante. Improvvisamente ha perso il controllo della moto, ha toccato la parte anteriore del camion ed è caduta finendo sotto le ruote gemellari posteriori. Purtroppo per la 51enne non c’è stato nulla da fare, è morta praticamente sul colpo.

Sul posto è intervenuto il 118 e la Polizia Municipale. La donna abitava in corso Solferino ed era titolare di una agenzia di viaggi nella zona di Brignole. Anche l’infortunistica è arrivata sul luogo dell’incidente per lavorare ai rilievi necessari alla ricostruzione delle dinamiche dell’incidente. Corso Armellini è stato chiuso a lungo da e verso piazza Manin. Il traffico è rimasto totalmente bloccato. Il corpo della donna è stato recuperato intorno alle 10.30 dalla polizia Mortuaria e trasferito a Medicina Legale per l’autopsia. Le indagini sulla morte della donna sono state affidate al sostituto procuratore Gabriella Marino. Il conducente del mezzo pesante, come avviene nel caso di incidenti gravi, è stato indagato. E’ accusato di omicidio colposo, un capo di accusa che potrebbe essere tramutato in omicidio stradale dal magistrato se gli accertamenti provassero che ha commesso delle infrazioni al codice della strada.