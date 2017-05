Morbillo: una donna morta in Germania

Nel 2017 il numero di casi di morbillo è aumentato rispetto agli anni precedenti nel nostro Paese. Ma l’Italia non è la sola nazione a dover far fronte all’emergenza provocata da questa malattia: la scorsa settimana una donna è morta a Essen, in Germania, proprio a causa del morbillo, nonostante fosse vaccinata. L’Ufficio federale ha segnalato il caso, il primo dal 2015. La donna è deceduta in un reparto di terapia intensiva a causa di problemi polmonari.

Secondo il direttore dell’azienda sanitaria di Essen, da bambina era stata sottoposta alla vaccinazione, ma le era stata somministrata una sola dose: non era stata sottoposta, quindi, al richiamo, così come prescritto in quel periodo.

Fino a metà maggio, nella regione di Essen, si sono ammalate di morbillo 381 persone, mentre nell’intero 2016 i casi erano stati 28. È stato lanciato un appello ai cittadini affinché verifichino le vaccinazioni fatte e sono stati invitati i nati dopo il 1970, che da bambini non sono stati vaccinati o non hanno fatto il richiamo, a sottoporsi al vaccino contro morbillo, parotite e rosolia.

Il caso tedesco riaccende la discussione anche nel nostro Paese, dimostra quanto sia importate estirpare il morbillo. In Italia a fronte degli 844 casi di morbillo segnalati nel 2016, dall’inizio dell’anno sono già stati registrati più di 700 casi, con un incremento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno di oltre il 230%. La maggior parte dei casi sono stati segnalati da sole quattro Regioni: Piemonte, Lazio, Lombardia e Toscana.