Montella: “Con la Juventus abbiamo giocato alla pari”

Quinta sconfitta in campionato contro la Juventus

“E’ stata una partita giocata alla pari, la differenza l’ha fatta Higuain che ha fatto due gol pazzeschi, si è girato in un fazzoletto ed stato bravissimo. A volte bisogna fare i complimenti anche agli avversari, ha fatto due gol da fenomeno. Di Higuain non ne esistono tanti, e non in tanti si possono permettere giocatori come lui”. A dirlo è Vincenzo Montella, allenatore del Milan ed ex attaccante.

Montella si complimenta con Higuain, che ha deciso la partita di San Siro

Nonostante la vittoria della Juve, secondo Montella il Milan non ha affatto sfigurato, pur essendo questa la quinta sconfitta in campionato.

“Per 70 minuti siamo stati convincenti ed è stata una sfida equilibrata, anche in relazione all’avversario. Ci vuole coraggio e abitudine a giocare queste sfide, nella preparazione di queste partite si perdono molte energie nervose. Ma abbiamo creato almeno quanto loro, però la Juve hatanti giocatori che possono risolvere le partite. Se mi aspetto nuovi spifferi dopo questa sconfitta? No”, conclude Montella.