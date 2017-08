Monte Giano, incendio cancella la scritta “Dux” del 1939

L’omaggio del ’39 a Benito Mussolini è andato distrutto –

Un vasto incendio ha colpito nei giorni scorsi il lato ovest del Monte Giano, nel territorio di Androdoco (RI), a confine tra Lazio e Abruzzo, causando la distruzione della scritta “Dux”, realizzata nel 1939 in onore di Mussolini dalla Scuola Allievi Guardie Forestali di Cittaducale con circa 20.000 pini che furono piantati in un’area di circa otto ettari.

L’incendio

L’incendio ha attaccato prima la lettera “U” e poi la lettera “X” della scritta che è visibile anche dalla Capitale. I vigili del fuoco sono impegnati da circa due giorni nell’attività di spegnimento, sia con squadre di terra, sia con due elicotteri e due Canadair.

Le parole del sindaco Alberto Guerrieri

“Sono distrutto, mai avrei pensato di vivere da Sindaco l’incendio del DUX. Un pezzo importante della nostra identità è andato in fumo”. Questa la reazione a caldo del primo cittadino di Androdoco, consegnate a un lungo post dal suo profilo fb. Riflessioni che hanno subito suscitato reazioni contrastanti, tra chi si è mostrato solidale e chi ha ritenuto vergognose le parole di Guerrieri.

Le priorità

Alberto Guerrieri si è detto preoccupato non solo per la pineta in questione ma anche per le faggete secolari che la circondano e che sono a rischio. Ha auspicato la presenza di più mezzi di soccorso, di più uomini, di più risorse, necessari per una situazione che, non solo nel suo territorio ma anche a livello nazionale, è molto preoccupante.