Mondiali: Svezia-Italia 1-0

Playoff Mondiali: Italia brutta e sfortunata

La Svezia batte l’Italia 1-0 nell’andata dello spareggio per i Mondiali 2018.

Alla Friends Arena di Solna si apre in un clima ben poco amichevole il match di andata del playoff Mondiale tra Svezia ed Italia.

PRIMO TEMPO

Gli azzurri soffrono nel primo tempo la maggiore intensità degli avversari, ma mancano una buona occasione per andare presto in vantaggio quando Belotti di testa sfiora il palo alla destra del portiere di casa. La Svezia ha buon ritmo e arriva spesso per prima sul pallone, mentre le punte dell’Italia ne hanno pochi di giocabili.

Gli uomini di Andersson mettono subito in campo tutta la propria foga agonistica e il gomito alto di Toivonen colpisce al volto Leonardo Bonucci, che resta a terra sanguinante dopo solo 2 minuti di gioco. La reazione dell’Italia passa dai piedi di Darmian, il migliore tra gli azzurri, che mette in mezzo un pallone perfetto per il colpo di testa di Belotti, che fa la barba al palo alla destra di Olsen. Sul ribaltamento di fronte è la Svezia a far tremare gli azzurri con il destro di Toivonen in diagonale che stava per sorprendere Buffon.

L’Italia fatica a costruire gioco e Ventura in panchina si infuria con i suoi centrocampisti che non riescono mai a servire in profondità Immobile e Belotti. I padroni di casa si affidano ai colpi ed al talento di Forsberg ma la conclusione a giro del numero 10 scandinavo finisce alta sopra la traversa. Un brutto primo tempo si chiude sul punteggio di 0-0 con l’Italia mai realmente pericolosa ad eccezione del colpo di testa di Belotti in avvio di match. Verratti si prende un giallo e, diffidato, salterà il ritorno a Milano.

SECONDEO TEMPO

L’Italia rientra in campo con un altro piglio e aggredisce la Svezia, sfruttando le accelerazioni di Candreva sugli esterni. I padroni di casa sembrano frastornati e decidono di alzare l’intensità fisica del match con alcuni contatti al limite che innervosiscono gli azzurri. Nel suo momento migliore, l’Italia incassa la rete dell’1-0 che fa esplodere la Friends Arena: rimessa di Krafth, Chiellini anticipa un avversario, palla al neo entrato Johansson che calcia al volo dal limite, trovando la sfortunata deviazione di De Rossi che beffa Buffon.

Una doccia gelata per Ventura, che getta nella mischia Eder alla disperata ricerca del pari. L’occasione più clamorosa, però, capita a Darmian, la cui conclusione dal limite dell’area di rigore al 70’ si stampa contro il palo ad Olsen battuto. La Svezia si chiude tutta nella propria metà campo, mentre l’ingresso di Insigne prova a dare nuova linfa alla Nazionale. A nulla serve il forcing finale dell’Italia: in Svezia finisce 1-0! Per non rischiare la clamorosa esclusione dai Mondiali di Russia 2018, gli azzurri dovranno ribaltare il risultato nel match di ritorno lunedì 14 novembre a San Siro!

A Milano bisognerà vincere.