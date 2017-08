Modena, i profughi aiuteranno nella manutenzione pubblica

I profughi saranno impegnati in servizi di volontariato.

A comunicare la notizia il Comune, diffusa poi dalla Gazzetta di Modena: i richiedenti asilo si occuperanno di supportare gratuitamente i dipendenti preposti alla manutenzione del patrimonio pubblico.

I compiti dei richiedenti asilo

Saranno impiegati, grazie all’accordo tra comune e cooperative, in servizi di pulizia delle strade e delle zone verdi, in piccoli lavori di manutenzione degli edifici urbani e delle aree di sosta e in tutti i servizi per cui potranno prestare volontariato. Ovviamente andranno solamente ad affiancare i dipendenti comunali che si occupano di questo settore.

La delibera di giunta

La decisione arriva dopo la delibera di giunta, approvata nella giornata di ieri. In essa si fa riferimento alla Convenzione tra ente locale e cooperative sociali ed è finalizzata ad organizzare attività in favore dell’integrazione di persone inserite nei programmi di protezione internazionale.

La disponibilità delle cooperative

Da parte delle cooperative “Caleidos”, “Il Mantello” e “Leone Rosso” è arrivata la massima disponibilità nel predisporre un’opera di supervisione sui richiedenti che andranno a svolgere le suddette mansioni. Il fine è favorire l’integrazione, l’apprendimento della lingua e lo sviluppo di competenze.

I benefici della città

Un impiego utile che sarà come un ringraziamento alla città per le opportunità offerte loro. La Convenzione durerà 12 mesi, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno alla sua scadenza. In essa vengono stabilite tutte le modalità con cui i richiedenti asilo svolgeranno il volontariato.

L’auspicio

Rimane aperta la possibilità per le altre cooperative di stipulare altre convenzioni per aderire ai programmi governativi relativi all’accoglienza dei migranti.