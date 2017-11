Miriana Trevisan: “Scappai da Tornatore che ha cercato di baciarmi”

Una nuova dichiarazione shock quella della show girl napoletana sui presunti abusi subiti dal regista premio Oscar di cui ricorda: “Ero entrata sentendomi una principessa e sono uscita sentendomi uno straccio”.

La prima replica del regista: “Non l’ho mai sfiorata”

La show girl ha trovato il coraggio di rendere pubblica la sua storia, taciuta per tanti anni, dopo l’ondata di rivelazioni che nelle ultime settimane hanno fatto seguito alle accuse nei confronti del produttore Harvey Weinstein.

Questa volta le accuse ricadono sul regista premio Oscar Giuseppe Tornatore e a muovere le pesanti dichiarazioni sul suo conto é la show girl Miriana Trevisan, napoletana, 44 anni, un figlio di otto, che in una intervista a Vanity Fair non lascia spazio a dubbi: “é una storia di vent’anni fa e probabilmente lui neanche se ne ricorda. Ma io non l’ho dimenticata e ricordo anche molto altro. Andai negli uffici di Giuseppe Tornatore ad un appuntamento che aveva organizzato il mio agente. Non si trattava di un provino, ma di un primo incontro in vista di un film in lavorazione, “La leggenda del pianista sull’Oceano”. Mi accolse una segretaria che poi se ne andò. Rimanemmo soli io e Tornatore. Dopo aver discusso sul film, al momento di salutarci, il regista mi chiese di uscire con lui quella sera. Gli risposi che avevo già un impegno e lo ringraziai alzandomi per andarmene. Lui però mi segui fino alla porta, mi appoggiò al muro e cominciò a baciarmi orecchie e collo, portando le mani sul seno in modo abbastanza aggressivo. Riuscii a defilarmi e scappai via. Non dimenticherò mai lo sguardo di Tornatore: incantato al mio ingresso e pieno d’odio mentre uscivo. Come se avesse scoperto che il giocattolo erotico aveva le batterie scariche. Mamma, quanto ho pianto”

La show girl chiude il suo sfogo rivelando: “Ero entrata sentendomi una principessa ad un passo da un sogno che si realizzava, pensavo forse che avrei fatto un film con un regista premio Oscar e invece sono uscita sentendomi uno straccio”.

Accuse pesanti quelle dell’attrice, consapevole del fatto che “è la mia parola contro la sua”.

Nell’intervista a Vanity Fair le accuse non sono solo per Tornatore. Miriana Trevisan racconta anche di un mondo dove le feste organizzate da uomini ricchi e facoltosi accompagnati da ragazze carine e ben disposte era all’ordine del giorno. Quelle che non stavano al gioco venivano escluse dal giro: “Ci chiamavano fighe bianche”, rivela la show girl, la cui carriera dopo quel periodo a suo dire “è rallentata”.

La replica di Tornatore

Il regista ha replicato alle affermazioni della show girl sostenendo di non averla mai sfiorata e di rammentare solo un incontro cordiale. Respinge le insinuazioni mosse nei suoi confronti riservandosi di agire nelle competenti sedi a tutela della propria onorabilità.