Milano, identificato l’autore della scritta anti-disabile

Si tratta di un uomo incensurato.

Milano – È stato identificato l’autore del cartello anti-disabile, fatto ritrovare nel parcheggio del centro commerciale “Carosello” di Carugate (MI). Si tratta di un laureato incensurato.

Il fatto

Il fatto risale allo scorso 19 agosto. L’uomo aveva parcheggiato la sua auto in un posto riservato ai portatori di handicap e per questo era stato sanzionato dalla polizia. Per questo motivo aveva fatto ritrovare il cartello, pieno di offese contro il disabile per aver chiamato le forze dell’ordine. Queste le parole ingiuriose: “A te handiccappato che ieri hai chiamato i vigili per non fare due metri in più vorrei dirti questo: a me 60 euro non cambiano nulla ma tu rimani sempre un povero handiccappato… sono contento che ti sia capitata questa disgrazia!”. Grazie alle telecamere presenti nel parcheggio del centro commerciale, l’uomo è stato identificato. Un incensurato laureato non immune però da errori ortografici, dal momento che ha scritto la parola “handiccappato” in modo errato.

Il potere dei social network

La notizia è stata diffusa da un cliente del centro commerciale che, letto il cartello, ha prontamente fatto una foto e poi, indignato, l’ha pubblicata su facebook con queste parole: “Volevo condividere questa perla di civiltà trovata al parcheggio sotterraneo del Carosello di Carugate…”.