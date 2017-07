Marchionne: “Io candidato del centrodestra? Nemmeno di notte”

Pochi giorni fa, Silvio Berlusconi aveva espresso il desiderio di vedere Sergio Marchionne candidato del centrodestra: “Per il centrodestra punto su Sergio Marchionne. Tra non molto gli scade il contratto negli Stati Uniti, e se ci pensate bene sarebbe l’ideale”.

Le parole di Berlusconi non sono state, però, accolte positivamente dagli altri esponenti dei partiti di destra. Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, aveva fatto capire, attraverso un post apparso su Facebook, di non aver gradito l’idea.

A placare gli animi è giunta una dichiarazione del diretto interessato. Marchionne, infatti, ha dichiarato di non essere interessato a candidarsi per il centrodestra, ma riconosce a Berlusconi il merito di aver formulato un’ipotesi sorprendente: “Berlusconi è un grande, nella sua uscita ha spiazzato tutti quanti, chapeau per lui”.