Magister e le reiterate polemiche contro il Papa: “economista!”

ROMA – Sandro Magister torna ad attaccare il Papa su “L’Espresso” per aver deciso di pranzare, in occasione della sua prossima visita a Bologna, con i poveri nella Cattedrale di San Petronio. Probabilmente sarebbe arrivata una critica anche nel caso in cui il Papa avesse invece optato per il pranzo con i Vescovi dell’Emilia. Magister forse incarna quelli che in Francia vengono chiamati “Gauche caviar”, con la puzza sotto il naso.

Magister sembra accomunare il Pontefice a figure come Mussolini, ricordato per essersi mescolato con i mietitori in occasione della “Battaglia del Grano”; figure come Stalin, che convinceva gli intellettuali filocomunisti occidentali di dare di tanto in tanto una mano agli scaricatori. Magister se però da un lato si impegna nel lasciar trapelare delle somiglianze, non spende altrettante parole per evidenziarne le differenze. I rivoluzionari lasciano che il popolo si organizzi liberamente.

Magister, distante da ciò che significa povertà, non comprende l’atto di schierarsi dalla parte di chi non ha nulla, anche con un gesto apparentemente inutile e tendenzioso. Il vaticanista attende intrepido ogni scelta del Pontefice, ogni tentativo di miglioramento come un cane attende l’osso, pronto a sventrare, cercare ed esaltare il tornaconto del comportamento tenuto che secondo il suo ragionamento è stato perseguito, mostrando una mente seppur culturalmente elevata, di limitate e viziate vedute. Bergoglio tenta di promuovere idee che possano smuovere l’economia? Magister le rivende come strategie di un economista. Ma in fondo è facile giudicare le mani sporche di chi pulisce il trono dove Magister, protetto da tutta l’arguzia che è convinto di possedere, attende a pancia piena lo stipendio da Carlo De Benedetti, protetto per di più da una testata diffusa e autorevole che fa da scudo e da una chance di credibilità a commenti puramente antisemiti.

L’unica somiglianza che ci sembra il caso di proporre è quella tra le polemiche animate dal vaticanista e il “Volkischer Beobachter”, organo ufficiale del Partito Nazionalsocialista Tedesco, la cui unica funzione era quella di insultare gli oppositori.