Londra: uomo aggredisce con coltello agenti fuori da Buckingham Palace

Uomo attacca agenti davanti la residenza di Elisabetta II

Un uomo, armato di coltello, ha aggredito e ferito, non in modo grave, alcuni agenti che presidiavano Buckingham Palace. L’aggressore è stato neutralizzato e arrestato, come ha riferito la Polizia inglese, con l’accusa di aggressione alle forze dell’ordine e lesioni personali.

Le misure di sicurezza, il “lockdown”

Subito sono scattate le misure di sicurezza e l’intero edificio è stato posto in “lockdown”, ossia in sicurezza. La sovrana non è a Londra perché in questo periodo trascorre le vacanze nel castello di Balmoral, in Scozia.

L’epilogo

Gli agenti, anche se feriti, sono stati medicati in loco e non hanno fortunatamente avuto bisogno di essere trasferiti in ospedale. La zona è stata subito massicciamente occupata dalla polizia con diversi mezzi. L’area intorno alla residenza reale è stata isolata.

Alta tensione in tutta Europa

Resta alta la tensione in tutta Europa, alla luce anche dei recenti fatti di Barcellona e Cabrils in cui hanno perso la vita anche tre italiani. Dell’uomo, protagonista dell’attacco alla polizia inglese, ancora non si sa nulla. È ancora troppo presto per dare notizie circa la matrice dell’aggressione, per dire cioè se si sia trattato di un attacco terroristico o meno.