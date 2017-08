Londra, bimba cristiana in affido a famiglia musulmana: le tolgono la croce

L’esclusiva del Times sulla vicenda.

A raccontarlo è stata la bambina stessa. Appena arrivata nella casa della famiglia affidataria, subito le è stata tolta la collanina con il crocifisso e le è stato impedito di mangiare il suo piatto italiano preferito, gli spaghetti alla carbonara, perché contenente carne di maiale.

La vicenda

La decisione è stata presa dai servizi sociali inglesi contro il volere della famiglia della piccola. La mamma, prima di salutarla, le aveva preparato il celebre piatto italiano, ma appena giunta nella nuova famiglia ha scoperto le nuove regole a cui dover sottostare, tra cui il dover imparare l’arabo perché l’inglese non viene parlato.

Una decisione su cui molto discute l’opinione pubblica

La notizia è stata rivelata in esclusiva dal Times, che ha potuto visionare i documenti del municipio. La piccola, che negli ultimi sei mesi ha vissuto in due diverse famiglie, entrambe musulmane, non si trova bene, piange molto ed è provata dal fatto che in entrambi i contesti non si parli inglese. Confidenze queste rivelate da un supervisore dei servizi sociali, che ha preferito l’anonimato, garantito anche alla minorenne affinché sia tutelata la sua privacy.

Gli usi e costumi delle famiglie affidatarie

Le donne di entrambe le famiglie seguono scrupolosamente la loro religione. Nella prima famiglia la madre indossava il niqab, la tunica nera che copre la donna dalla testa ai piedi; nella seconda viene usato il burqa per uscire di casa.

La preoccupazione dei genitori

La madre si è detta preoccupata per le ripercussioni che tali ambienti potrebbero avere sulla bambina. Ha raccontato che la piccola le avrebbe detto: “Pasqua e Natale sono feste stupide” ed ancora “Le donne europee sono alcolizzate e idiote”. Un amico di famiglia ha così puntualizzato: “Questa è una bambina bianca, inglese, che ama il calcio ed è stata battezzata in una chiesa. Ha già subito il trauma di essere separata dai genitori e ha bisogno di essere circondata da una cultura che conosce e ama. Invece è intrappolata in un mondo che non conosce e la spaventa”.

Le spiegazioni del municipio

Dal municipio hanno fatto sapere che non parlano dei singoli casi, preferendo non commentare la notizia. Hanno posto l’accento sui bambini che ogni anno ricevono, grazie ai servizi sociali, una casa e famiglie amorevoli con cui vivere, sottolineando di tenere in grande considerazione l’identità e la provenienza culturale dei minori.

Le deduzioni

A quanto pare, la vicenda della bambina, stando alle notizie diffuse, non sembrerebbe dimostrare ciò che il municipio sostiene. Eppure la legge richiede che, nella scelta dell’affido, vadano considerati “la religione, il background linguistico e culturale, la razza”.