Londra: il Big Ben tacerà per i prossimi quattro anni

Da domani la torre di Westminster sarà oggetto di un lungo restauro.

Londra – Oggi a Londra l’ultimo rintocco del Big Ben. Infatti, a partire da domani, come annunciato dal Parlamento inglese, prenderà il via il lungo restauro dell’Elizabeth Tower, necessario per preservare uno dei simboli più cari agli abitanti londinesi.

Non sono mancate le polemiche, per le quali il parlamento sta rivalutando l’intero progetto, anche per la disapprovazione del primo ministro inglese.

Bisogna tener conto però della salute degli operai che saranno impegnati nelle operazioni di restauro, per i quali l’esposizione nel tempo ai 118 decibel dei rintocchi della campana porterebbe al danneggiamento del loro apparato uditivo.

“Naturalmente vogliamo garantire la sicurezza sul lavoro, ma far tacere il Big Ben per quattro anni non va bene”,

così la premier inglese, Theresa May, auspicando che i Comuni “possano esaminare la questione con urgenza in modo da garantire che possiamo continuare a sentire la campana in questi quattro anni”. Le dichiarazioni del primo ministro hanno fatto da cassa di risonanza alle polemiche già in corso; per questo motivo il parlamento sta cercando di trovare una soluzione che coniughi restauro e salute degli operai.

Diverse le figure politiche contrarie alla decisione di far tacere il simbolo dell’Inghilterra:

il segretario per la Brexit, David Davis; il deputato James Gray; Nicholas Soames, deputato e nipote di Sir Winston Churchill. Comunque in base al progetto attuale, la campana dell’orologio è suonata oggi a mezzogiorno per l’ultima volta e tornerà a suonare solo nelle grandi occasioni, come il Capodanno.