LOMBARDIA: SASSO COLPISCE AUTO CAUSANDO LA MORTE DI UNA DONNA PER LO SHOCK

Il sasso é stato lanciato da un terrapieno alto cinque metri.

CERNUSCO – Torna l’incubo dei sassi lanciati sulle auto, che per anni ha riempito le pagine della cronaca nera. Un fenomeno che è ancora emergenza, come dimostrano i dati dell’osservatorio Asaps: solo nei primi 8 mesi del 2017, i casi già registrati sono stati 63. L’incredibile gesto lungo la Provinciale 121 Pobbiano-Cavenago. La vittima aveva 62 anni, si è sentita male subito dopo l’impatto.

Non c’è stato niente da fare per la donna, passeggera insieme ad altre 4 persone dell’auto colpita da un blocco di calcestruzzo di un chilo. Il masso è stato lanciato da un terrapieno alto cinque metri costruito a protezione di un insediamento di case, ed é finito contro il parabrezza di una Opel Astra, spaccando il vetro del lato passeggero, quasi in corrispondenza del volto di Nilde Caldarini, 62 anni, ‘Stella’ per gli amici. La donna, non è rimasta ferita, come nessuno degli altri quattro occupanti dell’auto. Ma subito dopo lo schianto, si è sentita male a causa del forte shock. L’autista si è immediatamente fermato e ha chiamato i soccorsi, ma la donna è andata in arresto cardiaco ed è morta nel tragitto verso l’ospedale San Raffaele. La tragedia è avvenuta ieri intorno alle 23:30.

Le 5 persone presenti nell’auto facevano parte di un gruppo di preghiera. Stavano tornando da Pontirolo Nuovo(Bergamo).

I carabinieri hanno passando al setaccio le abitazioni della zona per trovare informazioni o testimonianze.

Sono stati effettuati controlli sulla strada, ed è impossibile che il sasso sia caduto da solo. Ad indagare il pm di Milano Silvia Bonardi che ha aperto un fascicolo con ipotesi di “morte come conseguenza di altro reato”. Il pm ha anche richiesto l’autopsia sul corpo della donna per fare chiarezza sulla causa della morte.