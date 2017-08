Libertà religiosa nel mondo: quanto si è liberi di professare il proprio culto?

Allarmi inquietanti giungono dal Dipartimento di Stato americano.

Purtroppo non ci sono buone notizie riguardo alla libertà di professare il proprio culto. A riferirlo è il rapporto annuale della Commissione per la libertà religiosa del Dipartimento di Stato americano (Uscirf), il primo dell’era Trump, che ha analizzato le discriminazioni perpetrate a livello mondiale. L’Uscirf, si ricorda, è un’agenzia del governo federale statunitense istituita quasi vent’anni fa per supportare l’esecutivo e il Congresso nella promozione concreta della libertà religiosa a livello internazionale.

Il rapporto dell’Uscirf

Il testo, composto di 243 pagine, evidenzia le discriminazioni e le persecuzioni perpetrate in tutti i Paesi del mondo, fornendo anche tutta una serie di raccomandazioni politiche, in materia di politica estera, al presidente, al segretario di Stato e al Congresso degli Stati Uniti. Il rapporto mappa in maniera dettagliata ogni tipo di violazione dell’articolo 18 della Dichiarazione Universale dei diritti umani, finalizzato a difendere la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, includendo anche la libertà di cambiare religione o credo.

I dati

Dall’analisi emerge la presenza di restrizioni sotto la veste di ordinamenti burocratici che limitano la costruzione dei luoghi di culto; legislazioni che impediscono la libertà di culto, d’espressione e d’opinione; fino ad arrivare ad arresti arbitrari e assalti brutali commessi da sigle terroristiche di matrice integralista che controllano porzioni di territorio. La blasfemia rappresenta un esempio di utilizzazione della legislazione da parte di governi come mezzo per limitare la libertà religiosa, adducendo a pretesto la volontà di proteggere le religioni dalla diffamazione.

La lista delle nazioni in cui avvengono maggiori violazioni

Il rapporto Uscirf stila una lista dei “Paesi che destano maggiori preoccupazioni” in cui sono inserite le nazioni nelle quali avvengono le vessazioni religiose più gravi: Birmania, Repubblica Centrafricana, Cina, Eritrea, Iran, Nigeria, Corea del Nord, Pakistan, Russia, Arabia Saudita, Sudan, Syria, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan e Vietnam. Poi esiste una seconda fascia in cui trovano posto i Paesi nei quali vengono perpetrate violazioni ma in cui si registrano evidenti miglioramenti: Cuba, Egitto, Iraq e Afghanistan.

Le dure parole di Rex Tillerson, segretario di Stato Usa, alla lettura del rapporto

Due giorni fa, durante la presentazione del testo, il segretario di Stato americano, Rex Tillerson, ha messo in evidenza la condizioni di alcuni Paesi, alleati degli Usa: il Bahrein e l’Arabia Saudita, focalizzando l’attenzione sulle discriminazioni verso gli sciiti e sulle pene vigenti per reati quali apostasia, ateismo, blasfemia e oltraggio all’interpretazione statale dell’Islam.

La Turchia, Paese Nato, il Pakistan e l’Iran

Tillerson ha richiamato la situazione che vige in Turchia, Paese della Nato, tuonando duramente contro le autorità per la limitazione dei diritti umani delle minoranze religiose. Dure parole anche contro le limitazioni alla libertà religiosa del Pakistan, Paese alleato dei Usa. Poi è stata la volta dell’Iran, di cui il segretario di Stato americano ha criticato aspramente la persecuzione delle minoranze religiose, in particolare di Baha’i e cristiani. Il report accusa lo Stato Islamico di genocidio nei confronti di yazidi, cristiani e sciiti.

Sudan, Cina e Russia

Tra i Paesi citati anche il Sudan e la Cina, in particolare l’accusa contro Pechino riguarda le persecuzioni contro i cristiani, i membri del Falun Gong e i buddisti tibetani. Per la prima volta viene inserita nella relazione anche la Russia dopo la sentenza emessa il 20 aprile 2017 dalla Corte Suprema russa che proibisce l’esistenza dei Testimoni di Geova in questo Paese. Le reazioni da parte di alcuni Paesi citati nella relazione non si sono fatte attendere. La Cina ha inviato una protesta ufficiale agli Stati Uniti accusandoli di ignorare i fatti nella relazione in questione, mentre l’Iran accusa il Dipartimento di Stato americano di essere “di parte”.