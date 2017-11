Le donne abusate accusano sintomi post-traumatici

Una donna su tre è aggredita dal suo compagno

L’Istituto Superiore di Sanità dichiara che le donne tra i 15 e i 49 anni sono soggette per un terzo a violenze, nella maggior parte dei casi dai loro compagni. Allarme anche per le bambine fino ai 14 anni, anche loro sono soggette ad aggressione sessuale . Le conseguenze della violenza sessuale, possono essere fatali, dall’interruzione di gravidanza al femminecidio o a traumi fisici o psicologici come il Post Traumatic Stress Disorder (Pts d), depressione, abuso di sostanze e comportamenti auto-lesivi, tentativi di suicidio, disturbi alimentari, sessuali.

L’Iss fa notare che nei pronto soccorso, si rileva che le donne in età fertile che accedono al pronto soccorso sono per l’88% donne soggette a violenza sessuale. A pochi mesi dalla dimissione ospedaliera, il 67,5% delle donne soffre di stress disordine post-traumatico. Un valore paragonabile a quello delle vittime dirette di grandi disastri, compresi attentati terroristici.

“La presenza di una rete di servizi socio-assistenziali capillare, capace di interagire, dialogare e scambiare efficaci prassi metodologiche – dice Eloise Longo, coordinatrice del progetto Revamp – è un modo per far emergere il fenomeno della violenza e sconfiggere il senso di isolamento e solitudine che circonda le donne. La rete è un modo per garantire alla donna supporto e protezione”.