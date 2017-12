I lavoratori Ericsson e Abb protestano in piazza

Nella mattinata di ieri proteste contro i tagli della multinazionale svedese e la cessione di una parte dell’azienda Abb

GENOVA – Nella giornata di ieri i lavoratori di Ericsoon e Abb hanno protestato contro i tagli e le cessioni di rami dell’azienda che mettono a rischio i loro posti di lavoro. I lavoratori di Ericsson hanno organizzato un corteo nei dintorni del parco tecnologico per protestare contro gli ennesimi tagli al personale decisi dalla multinazionale. Anche i dipendenti dell’azienda Abb hanno protestato. I lavoratori sono contrari alla cessione di un ramo dell’azienda ad una società araba priva di insediamenti produttivi in Italia e in Europa. A rischio circa 200 lavoratori tra Genova e Sesto San Giovanni. I sindacati chiedono la sospensione della procedura in attesa di un confronto con il governo. I lavoratori si sono riuniti davanti alla portineria della società e poi sono scesi in corteo per le vie del quartiere.