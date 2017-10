Jack Savoretti: da aprile tour teatrale in Italia

Il cantautore britannico Jack Savoretti ha annunciato l’inizio del tour nei teatri italiani, a partire dal 15 aprile.

Girerà i teatri italiani presentando lo spettacolo “Acoustic Nights Live”, il tour acustico teatrale con la sezione d’archi di Paolo Conte.

Sleep No More” e “Sleep No More – special edition” prenderà avvio questo nuovo progetto che sarà certamente all’altezza delle aspettative del pubblico.

Le date

Cremona – 15 aprile

Venezia – 18 aprile

Genova – 20 aprile

Roma – 21 maggio

Bologna – 22 maggio

Firenze – 25 maggio

Parma – 26 maggio

Verona – 28 maggio