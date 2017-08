Italia: triste primato in Europa a causa degli incendi

L’Italia è il primo Paese in Europa per numero di incendi nell’estate 2017 –

La notizia arriva dall’Europa ed è di quelle che non rendono orgogliosi. Il nostro Paese è primo nel vecchio continente per numero di incendi boschivi e secondo solo al Portogallo per estensione bruciata. Questi i numeri: 72.039 ettari andati in fumo (115.323 quelli del Portogallo).

I roghi dell’estate 2017

Con 371 incendi boschivi l’Italia è il primo Paese europeo maggiormente colpito. Il Centro di Coordinamento per la Risposta all’Emergenza della Protezione Civile fornisce numeri preoccupanti. Nello stesso periodo in Portogallo si sono registrati 42 incendi, in Spagna 43 e in Francia 22. Il numero di ettari bruciati in Italia, nell’estate 2017, corrisponde quasi per intero al numero degli ettari andati in fumo in tutto il 2016. Pochi gli incendi dovuti alla casualità o alla mancanza eccessiva di precipitazioni, la maggior parte sono dovuti alla mano dell’uomo con danni incalcolabili. Si ricordi, tra tutti, il disastro ambientale del Parco del Vesuvio e l’incendio della pineta di Castel Fusano.

Il punto della Coldiretti

Il tempo stimato per ricostruire i boschi andati perduti, secondo Coldiretti, è di quindici anni. Senza soluzione sono le perdite in termini di vite umane e di biodiversità, oltre al problema dei cambiamenti climatici dovuti alla distruzione di vaste aree.

Un nuovo strumento per prevenire gli incendi

Una buona notizia c’è ed è relativa a un nuovo strumento, denominto Effis (European forest fire information system), finalizzato alla prevenzione degli incendi. Si tratta di un sistema di monitoraggio europeo centralizzato, disponibile online, che permette di tenere sotto osservazione l’intero continente e di compiere previsioni fino a sei giorni, basandosi sul meteo. In questo modo il sistema fornisce una mappa in tempo reale di tutti gli incendi in Europa, quindi anche di quelli presenti in Italia e nel bacino del Mediterraneo. Ad oggi, come si evince dalla cartina, a dominare l’Italia è il colore rosso, indice di un rischio incendi elevato. Di questa cartina tengono conto gli operatori della Protezione Civile a cui le mappe vengono costantemente inviate.

Il rapporto annuale Effis

Questo prezioso sistema di prevenzione, messo a punto dal Joint Research Centre e dalla direzione ambiente della Commissione Europea, oltre a considerare i roghi superiori ai 40 ettari di estensione, possiede una banca dati e produce rapporti annuali sugli incendi in tutto il continente europeo.