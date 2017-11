Italia-Svezia 0-0, azzurri fuori dal Mondiale

Occasioni sprecate, un rigore negato: gli svedesi vanno in Russia

Il sogno degli azzurri s’infrange a San Siro, l’Italia non parteciperà a Russia 2018. Non accadeva dal 1958. Le lacrime di Buffon: “Dispiace non per me, ma perché abbiamo fallito qualcosa che poteva essere davvero importante”.

L’Italia non parteciperà al Mondiale, noi lo guarderemo in televisione In Russia ci andrà la Svezia con pieno merito, visto che in 180 minuti più recupero non siamo riusciti a segnare un solo gol, subendone uno all’andata. Una disfatta sportiva annunciata: lo 0-0 di San Siro rispecchia fedelmente un flop tecnico e tattico che lascia senza fiato, maturato a Madrid contro la Spagna e culminato stasera a Milano. Le conseguenze saranno inevitabili.

Da Ventura alla squadra, dai vertici federali alla mancanza di investimento sui vivai italiani: chi è il responsabile principale di questo fallimento?

Lo 0-0 di San Siro ci condanna a restare fuori dalla massima competizione calcistica, che gli azzurri hanno vinto quattro volte. La squadra di Ventura paga caramente una certa fragilità mentale e la scarsa incisività in attacco. Italia-Svezia allo Stadio Meazza di Milano è una tragedia sportiva. Come ammette capitan Gianluigi Buffon, in lacrime, ai microfoni di RaiSport, «è mancata lucidità». Il portiere azzurro non potrà disputare la sua sesta Coppa del Mondo. Resta invece in silenzio il ct.