Isis, in un video minacce all’Italia e a Papa Francesco

In un video inquietante l’Isis incita a colpire l’Italia –

Il video è stato girato a Marawi, nelle Filippine, ed è stato pubblicato da Al-Hayat Media Center, uno dei network ufficiali dell’Isis. In esso diversi jihadisti distruggono statue di Cristo e strappano con rabbia un poster raffigurante Papa Bergoglio. Inoltre un jihadista minaccia l’Italia dicendo in inglese “arriveremo a Roma”. Una nuova minaccia questa, dopo quelle dei giorni scorsi in cui si incitavano i lupi solitari a colpire.

L’immagine con la scritta nella nostra lingua

Sempre nel video compare l’immagine di un uomo con un coltello nascosto dietro la schiena con la scritta in italiano “Devi combatterli (O Muwahhid)”. Sullo sfondo l’immagine di una città (probabilmente New York) che il Site (il sito statunitense di monitoraggio in rete dell’estremismo islamico) ha riconosciuto come una vecchia immagine di propaganda utilizzata dall’Isis.

L’invito ai lupi solitari

Lo stesso sito americano giorni fa ha riferito che l’Isis, tramite Telegram, ha incitato i propri adepti a colpire l’Italia, il Belgio e la Danimarca con dei veicoli.

Misure di sicurezza rafforzate

Alla luce dei tragici fatti di Barcellona e di Cabrils, anche nelle città italiane si è provveduto ad installare le prime misure di sicurezza antiterrorismo: a Milano i new jersey presso il Duomo, la Galleria e Corso Vittorio; a Bari le fioriere in piazza del Ferrarese, piazza Mercantile e della Muraglia, site all’interno della città vecchia, insieme con via Sparano e il lungomare quando aperto ai pedoni; a Firenze le fioriere nella zona del Duomo, precisamente in via Martelli; ad Ancona le fioriere presso Corso Garibaldi, all’accesso da Piazza Cavour e all’accesso da piazza della Repubblica.