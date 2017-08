Iraq – Neonata abbandonata nel deserto, viva per miracolo

La storia di questa neonata ha fatto commuovere il web. Per ragioni sconosciute, la bimba è stata abbandonata dai suoi genitori nel deserto di Baquba (Iraq).

La polizia irachena è arrivata in tempo per salvare la bambina. I poliziotti che l’hanno trovata continuano a ringraziare Dio per aver deciso di prendere la strada giusta. Grazie al loro intervento una neonata, abbandonata nel deserto di Diala vicino la città di Baquba (Iraq) è stata trovata in uno stato pietoso, fortunatamente era ancora viva.

Sul corpicino non sono stati riscontrati segni di violenza ma di morsi di gatti e topi.

Il gruppo di poliziotti si erano inoltrati nel deserto, quando hanno udito le urla disperate tra la sabbia. In un primo momento non sono riusciti a individuare la piccola. Solo seguendo l’udito sono riusciti a trovare la neonata abbandonata, nuda e disperata, mentre gatti e ratti attaccavano le sue dita e altre parti del suo corpo. La bambina è stata portata al Chiaretta Hospital e messa in terapia intensiva: i medici hanno riferito che non è in pericolo di vita e le sue condizioni stanno migliorando. Al momento, non si conosce ancora l’identità dei genitori.

Diverse ONG e alcune famiglie, si sono già offerte di adottare la bimba.