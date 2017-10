Interessi sugli interessi: Cassazione stoppa le banche

La Corte di Cassazione ha fermato nuovamente una pratica delle banche. Con l’ordinanza n. 24293 pubblicata il 16 ottobre 2017 ha ribadito che gli usi bancari in materia di anatocismo non hanno alcun valore normativo. Esclusa la natura di fonte di diritto, resta applicabile la disciplina legale. In assenza di un accordo diverso, dunque, alla scadenza gli interessi possono produrre a loro volta interessi soltanto dalla data della domanda giudiziale.

Nulle le clausole sugli interessi anatocistici

Ciò che la Corte di Cassazione ricorda è che in caso di controversie relative ai rapporti tra la banca e il cliente correntista lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo a un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice potrà dichiarare la nullità della clausola. Il contrasto è, infatti, con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c.

I giudici di legittimità hanno inoltre rilevato che non sussiste l’obiezione della banca secondo cui la nullità della clausola anatocistica avrebbe ad oggetto esclusivamente il periodo trimestrale di capitalizzazione, lasciando in vita la convenzione integrabile per via interpretativa.

Il vizio di nullità, infatti, riguarda l’intera clausola.