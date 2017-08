Industria delle armi: tutti i numeri dell’Italia

Il ruolo dell’Italia nel commercio delle armi: i numeri in Parlamento

La legge 185 del 1990 detta le regole per l’importazione e l’esportazione di armi. Dalla relazione che annualmente viene fatta in Parlamento sull’applicazione della norma, si deduce che il nostro Paese è protagonista di un commercio fiorente con una crescita pari all’85,7% . Infatti, se nel 2015 le armi vendute a Paesi esteri hanno fruttato un totale di quasi 8 miliardi (7,9) di euro, nel 2016 la cifra è raddoppiata, con un totale pari a 14,6 miliardi. La metà del valore delle esportazioni giunge dalla vendita al Kuwait di ventotto Aerei Eurofighter (7,3 miliardi), mentre altro materiale viene esportato per 1,2 miliardi a vari committenti (“bombe, siluri razzi, missili e accessori”). La Relazione specifica inoltre che l’Italia nel corso del 2016 ha esportato armi in ottantadue Paesi, attestandosi tra i maggiori protagonisti nel mercato mondiale.

L’analisi di Beretta, analista dell’Opal di Brescia

Giorgio Beretta, analista dell’Osservatorio permanente sulle armi leggere e politiche di sicurezza e difesa (Opal) di Brescia, intervistato da “In Terris”, ha evidenziato alcuni aspetti di questa Relazione. Il primo dato che emerge è il record storico che ha raggiunto l’Italia nelle esportazioni di armi dal secondo dopoguerra, il secondo è che circa il 60% delle committenze riguardano Paesi mediorientali. L’esperto ha spiegato che proprio quest’ultimo dato risulta il più preoccupante, infatti se fino a qualche anno fa i committenti erano rappresentati da Paesi alleati, garanti dei diritti umani, attualmente l’esportazione italiana riguarda Paesi che sono fuori dall’Europa e dalla Nato. Per questo è facile dedurre che vendere armi a questi Paesi significhi fornire i mezzi per reprimere le popolazioni e scatenare guerre.

In base alla legge 185/90 il Governo italiano dovrebbe fare chiarezza su alcuni aspetti

La nota distorta, per la quale il governo dovrebbe fornire spiegazioni, riguarda proprio le regole che stabilisce la legge 185/90. A tal proposito Giorgio Beretta ha ripreso un passaggio della norma in cui si dice chiaramente che l’esportazione e il trasferimento di armamenti “devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell’Italia”; per questo motivo l’esportazione in Paesi che sono fuori dalle principali alleanze politiche e militari, cioè fuori dalla UE e dalla Nato, costituisce un dato di fatto di cui si dovrebbe discutere.

L’atteggiamento bifronte dell’Italia con Yemen ed Arabia Saudita

Beretta punta a spiegare alcuni aspetti che pongono l’Italia in una posizione contraddittoria, spesso non messa sufficientemente in luce dagli organi di informazione: l’Italia invia aiuti allo Yemen per circa dieci milioni di euro, la cui popolazione viene colpita da armi anche italiane. Il Governo infatti vende 411 milioni di bombe all’Arabia Saudita con le quali bombarda lo Yemen. Insomma, a detta di Beretta, l’Italia con una mano aiuta e con l’altra “aiuta” a distruggere. Una linea, quella italiana, che non è cambiata “nemmeno dopo che uno specifico rapporto trasmesso al Consiglio di sicurezza dell’Onu non solo ha dimostrato l’utilizzo di bombe italiane sulle aree civili in Yemen, ma ha anche affermato che questi bombardamenti possono configurarsi come crimini di guerra.” Così si è espresso l’analista.

La trasparenza richiesta all’Italia

Nell’ambito della rete organizzativa per il disarmo, Beretta ha snocciolato alcune richieste urgenti. La prima richiesta riguarda l’esigenza di trasparenza. L’analista ha posto l’attenzione sulle omissioni di informazioni fondamentali nella Relazione annuale da alcuni anni, ad esempio i Paesi destinatari delle autorizzazioni rilasciate dalle aziende e tutta una serie di notizie circa l’esportazioni di sistemi militari. Senza informazioni dettagliate non è possibile un controllo, anche da parte del Parlamento, delle operazioni autorizzate dal governo.

Rispetto rigoroso delle regole e l’Arabia Saudita

L’auspicio di Beretta è quello che ci sia un rigoroso rispetto delle norme che regolano il commercio delle armi e precisamente: la legge 185/90, i trattati internazionali che lo riguardano, la risoluzione del Parlamento Europeo del febbraio 2016 destinata “ad avviare un’iniziativa finalizzata all’imposizione da parte dell’Ue di un embargo sulle armi nei confronti dell’Arabia Saudita”. Il Parlamento Europeo nel giugno 2016, tramite una risoluzione, ha richiesto inoltre la creazione di un organismo internazionale indipendente per accertare le responsabilità delle violazioni che sono state commesse in Yemen. Giorgio Beretta ha denunciato l’atteggiamento d’indifferenza che finora ha caratterizzato la comunità internazionale verso questa proposta dell’Onu, spronando l’Italia, come membro del consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, a proporre una verifica delle violazioni da parte della Arabia Saudita. Sarebbe di certo un segnale importante a tutela dei diritti umani.