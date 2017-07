Incentivi dallo Stato per ridurre inquinamento nelle città

Il traffico e l’inquinamento delle città italiane sono problemi ormai divenuti insostenibili. Una situazione drammatica, che ha spinto il Ministero dell’Ambiente ad invitare le amministrazioni locali a formulare proposte per una mobilità alternativa, mettendo a disposizione un finanziamento di 35 milioni di euro.

L’obiettivo del Ministero è quello di ridurre drasticamente il numero delle automobili in circolazione.

Ludovica Casellati, direttrice di Viagginbici.com, sulla stessa linea, ha ideato un premio, lo Urban Award patrocinato tra gli altri dal Ministero dell’Ambiente, che vuole far conoscere le soluzioni che i Comuni sopra i ventimila abitanti, stanno realizzando o programmando, per educare e invogliare i propri cittadini, ad utilizzare sempre di più i mezzi pubblici o le biciclette, per i propri spostamenti quotidiani.

L’ideatrice del premio ha dichiarato: “Gli obiettivi che mi piacerebbe che l’Urban Award perseguissesono due: innescare una gara virtuosa tra i Comuni per cambiare passo verso una mobilità sempre più green e far conoscere attraverso i mezzi di comunicazione i progetti più efficaci e sostenibili”.

Infatti il Premio in palio per il vincitore dell’Urban Award è un viaggio stampa che porterà nel Comune 1°classificato 10 giornalisti italiani a testare la bontà del progetto di mobilità sostenibile. “Nei nostri Comuni – dichiara Veronisi stanno diffondendo moltissime esperienze di mobilità dolce e virtuosa, soluzioni innovative non abbastanza conosciute e che meritano di essere premiate e divulgate affinchè siano replicate sul territorio. La sensibilizzazione dei cittadini rimane un fattore imprescindibile perchè la transizione alla mobilità sostenibile avvenga con successo. Per tale ragione ANCI promuove con entusiasmo iniziative come l’Urban Award”.

“Non si può più aspettare, l’aria che respiriamo dipende anche da noi, se vogliamo lasciare ai nostri figli un pianeta sano, non possiamo prescindere da un’educazione ecologica e sostenibile, le buone pratiche che si riescono ad attuare, sono patrimonio di tutti, con questo premio si può sicuramente condividere una filosofia nuova”, ha sottolineato il Sottosegretario del Ministero dell’Ambiente, Barbara Degani.