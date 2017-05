I tanti benefici del basilico: dal potassio all’eugenolo

La natura continua a lanciarci un chiaro messaggio: può aiutarci. Anche la medicina si è spesso trovata a confermare i benefici forniti da alcuni prodotti del nostro pianeta. Alcune piante, utilizzate nella tradizione culinaria e medica di alcuni Paesi, producono benefici che sono stati riconosciuti anche da studi scientifici. Tra queste piante “buone” vi è il basilico, una delle più facilmente reperibili. Il basilico non è soltanto un ottimo insaporitore, ma contiene numerose sostanze che aiutano il corretto funzionamento del nostro organismo, come ad esempio il potassio, sostanza fondamentale per ristabilire il giusto equilibrio idrico del corpo. Il basilico contiene anche altre sostanze, come il calcio, sostanza utile per le ossa, il ferro e il fosforo, che favoriscono la corretta circolazione sanguigna e migliorano l’attenzione, oltre che magnesio e vitamina A. le foglie di basilico contengono un elemento, l’eugenolo, che ha proprietà antidolorifiche, il che porta a riconoscere a questa pianta anche ottime capacità nell’attenuazione dei problemi alle articolazioni, tanto che si sta valutando di ricavarne un olio essenziale.

Da esempi come questo dovremmo imparare ad ascoltare di più la natura e a rispettarla.