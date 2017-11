HACKER ANONYMOUS: SOTTRATTI DATI E MAIL RISERVATE!

Attacco informatico all’archivio informatico dello Stato.

La Procura di Roma ha avviato una indagine a seguito dell’attacco informatico avvenuto sabato per mano degli hacker di Anonymous. Nel procedimento, che è stato confermato dall’Ansa e affidato al pm Eugenio Albamonte, si ipotizza il reato di accesso abusivo ad archivio informatico. Gli hacker hanno reso accessibili a tutti, mail, numeri di telefono, ordinanze di servizio delle Questure, buste paga e fotocopie di documenti di appartenenti a forze di polizia e forze armate. Tutto questo mette a rischio le forze dell’ordine italiane. Inoltre evidenzia la fragilità del sistema di controllo e tutela di se stesso da parte del cuore dello Stato italiano.

Sempre loro

Gli hacker di Anonymous, questa volta sono riusciti a violare i sistemi informatici di governo e ministeri, accedendo ad informazioni personali che sono ora di dominio pubblico. L’attacco è stato portato a termine del noto gruppo di hacktivisti che hanno poi firmato la loro incursione con una nota:

“Cittadini, siamo lieti di annunciarvi, per il diritto della democrazia e della dignità dei popoli, che siamo in possesso di una lista di dati personali relativi al Ministero dell’Interno, al Ministero della Difesa, alla Marina Militare nonché di Palazzo Chigi e Parlamento europeo”. “Da settimane ci divertiamo a curiosare nei vostri server, nelle vostre email, portali, documenti, verbali e molto altro. Siamo in possesso di una notevole mole di materiale: ad esempio documenti sui sistemi di intercettazioni, tabulati, microspie di ultima generazione, attività sotto copertura; file riguardanti i Notav e i dissidenti; varie circolari ma anche numerose mail”.

Dovrebbero essere circa 40 i documenti diffusi dal blog e dal profilo Twitter legati ad Anonymous, ai quali potrebbero aggiungersene altri attualmente nelle mani degli hacker. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha comunicato che è stata la Polizia Postale ad individuare e bloccare immediatamente l’intrusione. Mentre i sistemi di sicurezza dei server hanno fatto flop. Da una nota ufficiale si evince che le attività di indagine tecniche avviate immediatamente, non hanno al momento evidenziato ulteriori compromissioni dei sistemi informatici istituzionali. Gli hacker avrebbero avuto accesso solo a due account mail di due dipendenti della Difesa e della Polizia di Stato.

I documenti pubblicati dagli hacker fanno riferimento a fatti recenti, come l’organizzazione dei sopralluoghi a Bologna per la visita del premier Paolo Gentiloni, e come ordinanze del 10 novembre, frequenze radio di sicurezza per la visita del Premier a Bruxelles ad ottobre e documenti e foto di militari.