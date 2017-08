Google e le donne “biologicamente diverse”

Bufera sul documento sessista che gira tra i dipendenti Google

Polemiche intorno a Google per il testo scritto da un ingegnere e circolato in una mailing list. Nel testo di circa 10 pagine contenente tesi sessiste, si legge che tra gli uomini e le donne ci siano differenze genetiche. Queste potrebbero spiegare il perché le seconde siano meno adatte a ricoprire ruoli di leadership nell’industria tech. Per l’ingegnere, si tratterebbe quindi di un fattore biologico e non di arretratezza culturale o discriminazione. Le donne, scrive, hanno una maggiore “apertura indirizzata verso i sentimenti e l’estetica piuttosto che verso le idee”, quindi “preferiscono lavori in ambito sociale o artistico”. Secondo l’autore, Google non dovrebbe sviluppare appositamente programmi per aumentare l’inclusione sociale, perché ci sarebbero lavori che vanno bene per gli uomini e lavori che vanno bene per le donne. La conseguenza, come si legge nel documento, è che nei posti di potere della Silicon Valley ci sono poche donne.

Al documento, diventato virale anche grazie a Twitter, ha subito risposto il nuovo vice presidente della diversità e dell’inclusione di Google, Danielle Brown. In una mail inviata a tutti i dipendenti, Brown sostiene che il testo del dipendente ha “avanzato supposizioni erronee sul genere” e “non è un punto di vista che io o questa società sosteniamo, promuoviamo o incoraggiamo”.

Il licenziamento

Non è la prima volta che si parla di sessismo nella Silicon Valley. Google, infatti, è attualmente sotto indagine da parte del Dipartimento del Lavoro americano per le diseguaglianze salariali tra uomini e donne. L’azienda, nel frattempo, ha provveduto al licenziamento dell’ingegnere James Damore. La notizia è stata data dal CEO di Google. Damore ha riferito che molto probabilmente farà causa all’azienda per il suo licenziamento.