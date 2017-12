Giovane donna aggredita sul bus e poi trascinata fuori dal mezzo

In suo aiuto un gruppo di boy-scout

GENOVA – Domenica pomeriggio una 30enne che viaggiava all’interno di un autobus ha subito un tentativo di furto. Il bus si trovava a Rivarolo, all’altezza di piazza Pallavicini, quando la ragazza è stata afferrata da un giovane che, approfittando della confusione, ha tentato di derubarla dello smartphone che la trentenne teneva in mano. Non riuscendoci al primo tentativo, l’ha trascinata verso le porte e l’ha letteralmente scaraventata a terra fuori dal mezzo. Afferrato finalmente il telefono si è dato alla fuga. Le urla di aiuto della donna hanno richiamato l’attenzione di un gruppo di boy-scout che poco distante raccoglievano fondi. Questi, notata la scena, sono subito accorsi in aiuto della giovane dolorante e sotto choc. Il giovane capo pattuglia degli scout si è lanciato all’inseguimento del ladro riuscendo a bloccarlo poco distante e a trattenerlo fino all’arrivo delle forze dell’ordine. Lo scippatore è un 18enne genovese con diversi precedenti penali. E’ stato ammanettato è trasferito immediatamente presso la Casa Circondariale di Marassi. Per la giovane donna qualche livido e molta paura.