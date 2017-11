GENTILONI DICHIARA: “NON SIAMO PIÙ FANALINO DI CODA UE. IL NOSTRO DEFICIT È MIGLIORATO”

Il presidente del consiglio risponde ai richiami della commissione europea

Il presidente del consiglio Gentiloni risponde ai rimproveri che sono arrivati ieri dalla commissione europea. Gentiloni si trovava presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore per l’inaugurazione dell’anno accademico 2017/2018. Università che è stata inserita tra le 150 migliori facoltà mediche del mondo. Il vice presidente della commissione europea Jyrki Katainen ha accusato il nostro paese di non dire la verità sui conti. “Da ieri non siamo più il fanalino di coda in Europa. Dobbiamo essere più consapevoli che la sostanza del discorso non sono le cifre, ma è capire che il Paese è tornato a crescere, anche se questa crescita non ha risanato le cicatrici della crisi. “Non è la soluzione ma un’opportunità”, dice alle classi dirigenti, “che offre una possibilità”. Queste le parole del presidente. L’ultimo dato diffuso dall’Istat ha evidenziato una crescita molto elevata nel terzo trimestre, dell’1,8% e una crescita acquisita fino ad ora dell’1,5%. Secondo Gentiloni la crescita potrebbe superare l’1,5 % entro la fine dell’anno. “ Stiamo cercando di investire nuovamente nel diritto allo studio e sui ricercatori, ed è questo uno dei punti su cui sono più orgoglioso della nuova legge di bilancio: i 1.600 nuovi ricercatori”, ha concluso il premier.